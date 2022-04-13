Bartın'da SOGEP proje değerlendirme toplantısı yapıldı

BARTIN (AA) - Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje değerlendirme toplantısı Bartın Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) yapıldı.

TSO Başkanı Halil Balık, oda salonundaki toplantıda, her alanda gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyi takip ederek, yeni projeler hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Projelerin üretim ve istihdam amaçlı olması gerektiğine işaret eden Balık, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) amacına uygun projeleri değerlendirme adına toplandık. Toplantılarda gözlemlediğimiz hususları bir araya gelerek proje olarak hayata geçirebilirlik kısmında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yönetim kurulumuz, ilgili kurum yetkilileriyle yeni projeler için toplantılara ve istişarelere devam edecek." dedi.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Fatih Kanbur ve Sami Karakaş, Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara katıldı.