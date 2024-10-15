Bartın'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak kara yoluyla Bartın kent merkezinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.