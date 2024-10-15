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Bartın'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bartın'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesine neden oldu. Özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında sürücüler zorluklarla karşılaştı.

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak kara yoluyla Bartın kent merkezinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken, görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

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