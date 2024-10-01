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Bartın'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Önlemler Alındı

Bartın'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Önlemler Alındı
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Bartın'da etkili olan sağanak yağış sonucu, ırmağın taşma ihtimaline karşı önlemler alındı. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası okullar tatil edildi, polis ve belediye ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

BARTIN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın ırmağının taşma ihtimaline karşı çuvallarla bariyerler oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından dün gece Bartın Valiliği tarafından il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okular 1 gün süreyle tatil edildi. Sabah saatlerinde kent genelinde 5 saatte 45 kilogram yağış düştü. Amasra ilçesinde metrekareye 51 kilogram yağış düştü. İlçede şiddetli fırtına nedeniyle küçük limanda 4 metrelik dalgalar oluştu. Polis ekipleri Amasra'da küçük liman ve büyük limana şerit çekerek, vatandaşların girişine kapattı.

Bartın kent merkezinde aşırı yağış nedeniyle mazgallar sularla dolarken, bazı ev ve işyerinin bodrum katlarınıı su bastı. Bartın ırmağının geçtiği Yalı bölgesindeki belediye ekipleri kum çuvallarıyla sel taşkınına karşı önlem aldı. Polis ekipleri Bartın ırmağı kenarında oturan vatandaşları megafonla uyararak, tedbirli olmalarını istedi. Kentte yağış etkili olmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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