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Bartın'da Şiddetli Yağışlar Dereyi Taşırdı, İnkumu Yolu Su İle Doldu

Bartın'da Şiddetli Yağışlar Dereyi Taşırdı, İnkumu Yolu Su İle Doldu
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Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Karasu Deresi taştı ve İnkumu'na giden yol suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ve özel idare ekipleri bölgeye müdahale etti.

DERE TAŞTI, İNKUMU YOLU SU İLE DOLDU

Bartın'da sabah saatlerinde itibaren sağanak etkili oldu. Karasu Deresi taşarken, kentin tatil beldesi İnkumu'a giden yol taşan su ile doldu. Yaklaşık 100 metrelik kısımda su birikintisi oluşurken, sürücüler araçları ile yolda güçlükle ilerledi. Sürücüler uyarılırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer bölgeye gelerek inceleme yaptı. Bartın İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri de suyu yoldan tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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