Bartın'da Şiddetli Yağış: Tünel İçinden Sel Suları Aktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Ayrıca, 5 köye ulaşım sağlayan köprü kapanırken, tarım arazileri su altında kaldı.

TÜNEL İÇİNDEN SEL SULARI AKTI

Bartın'da sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Amasra ilçesine giden 1100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli girişinde şelale gibi akan su, tünelin iç kısımlarına kadar girdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, araçlarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Karayolları ekipleri ve trafik polisleri bölgede önlem aldı.

Ayhan ACAR/BARTIN,