Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Sıcak Hava Denizi Canlandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül ayının ortasında 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı, Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkumu'nda tatilcileri denize çekti. Plajda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti.

BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.

Eylül ayının ortası olmasına rağmen 30 derece ile hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak hava nedeniyle 59 kilometre sahil şeridi bulunan Bartın'daki 19 plajda yoğunluk yaşandı. Özellikle kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde yerli tatilciler ve gurbetçiler 3 kilometre uzunluğundaki plaja akın etti. Vatandaşlar, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de şemsiye altında güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Bartın Güncel Turizm Yaşam Tatil Eylül

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

Sakarya'da fabrikada patlama! Ekipler yangına müdahale ediyor, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
MHP'li başkandan dikkat çeken karar! Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün istifa etti

Dün Bahçeli'nin hayır duasını aldı, bugün "hastayım" deyip istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title