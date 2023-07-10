Bartın'da etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarılıyor. Kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Bartın'da selde mahsur kalan 50 kişi helikopterle kurtarılıyor

BARTIN - Bartın'da sağanak sonrası yaşanan selde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi helikopterle kurtarılıyor.

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşandı. Atılım Sanayi Sitesi'nde yaşanan sel nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 50 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarılıyor. Kurtarılma anı kameralara anbean yansıdı.