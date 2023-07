Bartın'da sel suyu çekiliyor; bölge havadan görüntülendi (3)

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, selin etkilediği Bartın'da incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede sel sularının getirmiş olduğu çamurların temizlenmesiyle ilgili ciddi bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız an be an devamlı burayı takip ediyor. Gerek talimatlarını alıyoruz, gerek Sayın Bakanımızla beraber, gerek Bartın'la ilgili gerekse diğer yerlerdeki çalışmalarla bir çalışma bilgilerimizi buradaki tespitlerimizi arz ediyoruz. Onun geçmiş olsun dileklerimizi dün ilettiğimiz gibi tekrar iletiyoruz. Sadece ülkemizde değil ama tüm dünyada bilinen bir gerçek var. İklim değişikliği. Bakın hükümetimiz Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ismini bile değiştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. İklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı hep beraber bilimin ışığında gözden geçiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürü gerçekten AFAD'la birlikte son derece bilimsel çalışıyor ve zamanında uyarılar yapıyor. Görüyoruz ki, tecrübemiz onu gösteriyor ki bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Bartın'da turuncu-sarı kod ne anlama geldiğini artık her birimiz çok iyi biliyoruz." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: DOĞU KARADENİZ'İ UYARDI

Bakan Yerlikaya bölgede kuvvetli yağışın etkisini kaybettiğini belirterek, Doğu Karadeniz bölgesini uyardı. Yerlikaya şunları söyledi:

"Hamdolsun artık kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Ama buradan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Bu gece saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış bekleniyor. Metrekare 100 kilogramın üzerinde yağış almayla ilgili tahmin olduğunu belirtmek istiyorum. Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor sistem. Dolayısıyla Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli kardeşlerimizi, biz valimizi, belediyelerimizi uyardık orayla da ilgili. Hazırlıklarımızı yaptık. Ama temennimiz her vatandaşımız kendi tedbirlerini kendisi alması yönünde. Dua ediyoruz. Başta can kaybı olmak üzere en ufak bir sıkıntımız, en ufak bir üzüntü verici bir gelişmenin olmasını temenni etmiyoruz."

BAKAN TUNÇ: 260 KÖYÜMÜZÜN 155'İNDE HASAR VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada maddi hasarların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, 'Bu taşkınlar sebebiyle maddi hasarlarımız oluştu. Çok şükür can kaybımız bu bölgemizde olmadı. Tesellimiz bu. Maddi hasarların giderilmesiyle ilgili olarak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Dünden itibaren devletimizin değişik kurumlarına ait arama kurtarma ekipleri, bölgeye intikal ettiler. Sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bartın'da 137 vatandaşımız helikopterlerle, botlarla ve iş makinalarıyla kurtarıldı. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarının kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmişti. İlçelerimizde ve beldelerimizde özellikle hasar meydana gelen köylerimiz var. 260 köyümüzün 155'inde hasar var. Menfezler, köprüler hasar gördü. Bunların hepsinin inşası önümüzdeki süreçte yapılacak. Tabii ilk etapta temizlik çalışmaları şu anda devam ediyor. Temizlik çalışmalarına katkı için yurdumuzun değişik yerlerinden gelen AFAD gönüllülerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)