Bartın'da sel suları çekilmeye başladı

Bartın'da etkili olan sağanak yağış sonrası kent merkezindeki sel suları çekilmeye başladı. Kent merkezinde Kemer Köprü ve Yalı Caddesi'ndeki sel suları çekilirken, ekipler temizlik çalışması başlattı. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Belediyesi itfaiyesi ve Karabük'ten gelen orman işletme ekipleri tarafından sel sularının çekildiği ve balçıkla kaplanan yolları temizliyor. Metrekareye 134 kilogram yağışın düştüğü kentte, trafiğe kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle zarar gören esnaflar da iş yerlerinde temizlik çalışmalarına başladı.