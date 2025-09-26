Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Faaliyetleri Durduruldu

Bartın'da şap hastalığı nedeniyle Akçamescit Hayvan Pazarı'nda faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlanıldığı belirtildi.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "Belirlenen bölgelerde hayvan alım satımı, ortak meralarda otlatma, hayvanların birbirleriyle doğrudan teması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Müdürlüğümüzce tüm idari ve teknik tedbirler alınmış olup, laboratuvar sonuçlarına göre aşılama çalışmaları başlatılacaktır. Ayrıca Akçamescit Hayvan Pazarı faaliyetleri durdurulmuştur. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.