Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

AA - Selim Bostancı - Güncel
Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Topçu Konağı Caddesi'nde bir sürücünün sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye çarpan aracın B.B. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

Ekiplerce, sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title