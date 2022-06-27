Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Haberler

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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDUBartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü.

YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDU

Bartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü. Kozcağız Terminali'nin alt katları, sulara gömülürken, araçlar yolda kaldı. Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kozcağız Bartın su Güncel Haberler

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