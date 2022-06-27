Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDUBartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü. YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDU Bartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü. Kozcağız Terminali'nin alt katları, sulara gömülürken, araçlar yolda kaldı. Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı. Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Kozcağız Bartın su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.