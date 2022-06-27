Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDUBartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü.
YAMAÇLARDAN GELEN SEL SULARI, KOZCAĞIZ'I VURDU
Bartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü. Kozcağız Terminali'nin alt katları, sulara gömülürken, araçlar yolda kaldı. Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel