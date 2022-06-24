Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar göle döndü - Haberler

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Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar göle döndü Sağanak yağmur etkili oldu yollar göle döndü Bartın'da gece yarısı itibariyle etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yollar göle döndü.

Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

Sağanak yağmur etkili oldu yollar göle döndü

BARTIN - Bartın'da gece yarısı itibariyle etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken Zonguldak-Bartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

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