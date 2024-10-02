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Bartın'da Sağanak Yağışlar Sonrası Irmakta Taşkın Riski

Bartın'da Sağanak Yağışlar Sonrası Irmakta Taşkın Riski
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Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar, ırmağın su seviyesini 3 metre yükseltti. Piknik alanları ve gezi teknelerinin bulunduğu iskele sular altında kalırken, 8 köy ile bağlantıyı sağlayan köprü de kapandı. Meteoroloji, Bartın'da 24 saatte metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

BARTIN'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından metrekareye 115 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı sular altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor.

KÖYLERDE HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 24 saatte Bartın kent merkezine 115 kilogram, Amasra ilçesine 130 kilogram, Kurucaşile ilçesine 50 kilogram ve Ulus ilçesine 64 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrasında Bartın kent merkezindeki Güzelcehisar, Kaman, Gömü, Gözpınar ve Tarlaağzı köylerine yollarda heyelanlar meydana geldi. Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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