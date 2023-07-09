Bartın'da Sağanak Yağış Sonucu Dere Taştı, İşçiler ve Köpekler Kurtarıldı

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu Karaçay Deresi taştı. Bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl genelinde su baskınları ve heyelanlar yaşandı.

BARTIN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Karaçay Deresi'nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İl genelinde çok sayıda derenin taştığı, köprünün yıkıldığı, su baskınları ve heyelanların yaşandığı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar Karaçay Bartın Güncel Haberler