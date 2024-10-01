Bartın'da Sağanak Yağış Sonrası Yolda Su Birikintisi Oluştu

Bartın'da sabah saatlerinde itibaren sağanak etkili oldu. Karasu Deresi taşarken, kentin tatil beldesi İnkumu'a giden yol taşan su ile doldu. Yaklaşık 100 metrelik kısımda su birikintisi oluşurken, sürücüler araçları ile yolda güçlükle ilerledi. Sürücüler uyarılırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer bölgeye gelerek inceleme yaptı. Bartın İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri de suyu yoldan tahliye etmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,