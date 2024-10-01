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Bartın'da Sağanak Yağış Sonrası Sel Önlemleri Alındı

Bartın'da Sağanak Yağış Sonrası Sel Önlemleri Alındı
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Bartın'da etkili olan sağanak yağış sonrası Bartın Irmağı'nın taşma ihtimaline karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturuldu. Meteoroloji’nin uyarısı üzerine okullar tatil edildi, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

BARTIN'da etkili olan sağanakta Bartın Irmağı'nın taşma ihtimaline karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından dün gece Bartın Valiliği tarafından il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okular 1 gün süreyle tatil edildi. Sabah saatlerinde kent genelinde 5 saatte metrekareye ortalama 45 kilogram, Amasra ilçesinde ise 51 kilogram yağış düştü. İlçede şiddetli fırtına nedeniyle küçük limanda 4 metrelik dalgalar oluştu. Polis ekipleri Amasra'da küçük liman ve büyük limanı şerit çekerek, vatandaşların girişine kapattı.

Bartın kent merkezinde aşırı yağış nedeniyle mazgallar sularla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Bartın Irmağı'nın geçtiği Yalı bölgesindeki belediye ekipleri, kum dolu çuvallarla sel taşkınına karşı önlem aldı. Polis ekipleri Bartın Irmağı kenarında oturan vatandaşları megafonla uyararak, tedbirli olmalarını istedi. Kentte yağış devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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