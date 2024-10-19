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Bartın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bartın'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, köy yollarını suyla kapladı ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Jandarma, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi de yükselerek iskeleleri su altında bıraktı.

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler de kısmen su altında kaldı. Çağlayan piknik alanı da suyun yükselmesi nedeniyle ekiplerce şerit çekilerek girişe kapatıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

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