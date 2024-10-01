Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Sağanak Yağış Derenin Taşmasına Neden Oldu

Bartın'da Sağanak Yağış Derenin Taşmasına Neden Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da yoğun yağışların etkisiyle Karasu Deresi taşararak İnkumu tatil beldesine ulaşımı sağlayan kara yolunu kapattı. Yolun su altında kalması nedeniyle sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Ekipler yolun açılması için çalışmalar yapıyor.

Bartın'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu İnkumu tatil beldesine ulaşım sağlanan kara yolu kapandı.

Kentte devam eden kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Boğaz mevkisinde bulunan Karasu Deresi'nin taşması sonucu tatil beldesine ulaşım sağlanan yol suyla kaplandı.

Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünün tamamen su altında kalması nedeniyle birçok sürücü geri döndü.

Yüksek tonajlı araçların güçlükle geçtiği yolun açılması için ekiplerce iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin tedbir aldığı bölgede, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Karasu Tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });