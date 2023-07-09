Bartın'da Sağanak Yağış: 3 İşçi ve Köpekler Kurtarıldı

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucunda Karaçay Deresi'nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek kurtarıldı. İl genelinde çok sayıda derenin taştığı, köprünün yıkıldığı, su baskınları ve heyelanların yaşandığı belirtildi.

BARTIN'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karaçay Deresi'nin taşmasıyla bir fabrikada mahsur kalan 3 işçi ve çok sayıda köpek, AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı. İl genelinde çok sayıda derenin taştığı, köprünün yıkıldığı, su baskınları ve heyelanların yaşandığı belirtildi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil yolunun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu. Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinası imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen sular altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

VALİ ARSLAN ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yoködedi.

Öte yandan Amasra ilçesine bağlı 'Amasra tüneli'nin girişine doğru akan sular şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarlalar sular altında kaldı. Göçkündemirci köyünde işyerlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Bartın kent merkezinde Karaçay deresi üzerinde bulunan Karadere köprüsünden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.