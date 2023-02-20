Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Güncel Haberler Bartın'da sağanak ve eriyen karların etkisiyle taşkın meydana geldi. Bartın'da sağanak ve eriyen karların etkisiyle taşkın meydana geldi. Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi. Geçen hafta yağan karlar da eriyince Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı. Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu. Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için trafiğe kapanırken, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Kaynak: AA / Güncel Bartın Güncel Haberler

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