Irmağın taşması sonucu ağaca sığınan kedi bot yardımıyla kurtarıldı
AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kedinin ekipler tarafından kurtarılması BARTIN - Bartın'da Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kedinin ekipler tarafından kurtarılması BARTIN - Bartın'da Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.
AA / Güncel