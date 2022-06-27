Irmağın taşması sonucu ağaca sığınan kedi bot yardımıyla kurtarıldı - Haberler

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Irmağın taşması sonucu ağaca sığınan kedi bot yardımıyla kurtarıldı

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kedinin ekipler tarafından kurtarılması BARTIN - Bartın'da Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kedinin ekipler tarafından kurtarılması BARTIN - Bartın'da Orduyeri Köprüsü mevkisinde trafo üstünde mahsur kalan köpek ile ağaca sığınan kedi de belediye ekipleri tarafından cankurtaran botuyla kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

AA / Güncel

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