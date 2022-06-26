Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Haberler

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Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını su bastı.

Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Kozcağız beldesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katları ve iş yerlerini su bastı.

Vali Nurtaç Arslan, kent merkezi ve Kozcağız beldesinde su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Kozcağız İtfaiye Bartın su Güncel Haberler

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