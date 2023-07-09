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Bartın'da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Bartın kent merkezinde yaşanan sağanak yağış sonucu Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Sel suları nedeniyle birçok işyeri sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Bartın'da sağanak; dereler taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı (5)

Bartın kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kozcağız beldesinden ve Ulus ilçesi ile Arıt bölgelerinden gelen sel suları, kemerköprü meydanında yaklaşık 15 metre yükseldi. Bir çok işyeri, sel suları nedeniyle sular altında kaldı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, araçların ve yayaların geçişine kapattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın Güncel Haberler

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