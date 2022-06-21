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Bartın'da robotik kodlama kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı

AA - Akif Yaman - Güncel
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Bartın'da robotik kodlama kursunu tamamlayan kursiyerler belgelerini aldı

Bartın Belediyesi Bilim Atölyesi'nde Robotik Kodlama ve IOT Kursunu tamamlayan 23 öğrenci, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Bartın Belediyesi Bilim Atölyesi'nde Robotik Kodlama ve IOT Kursunu tamamlayan 23 öğrenci, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, çocuklar ve gençlerin, geleceğin girişimcileri, yazılımcıları, tasarımcıları olmaları için çabaladıklarını söyledi.

???????Klasik eğitim anlayışının dışına çıkarak, gençleri aktif olarak teknolojiyle buluşturduklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu atölyemizde çocuklarımız ve gençlerimiz, mekanik, elektronik ve yazılım uygulamaları ile mühendislik temel derslerine giriş yapıyor. Yazılım öğrenerek de bilgisayar programlama ve elektronik programlama gibi gelecekte tüm mühendislerin bilmesi gereken en önemli konuları şimdiden öğrenme fırsatı yakalıyor. Teknolojiyle iç içe yaşayacağımız günlere doğru hızla ilerlerken, atölye çalışmalarımızla sürece destek vermekteyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz eğleniyorlar ve teknoloji üretiyorlar."

Daha sonra kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere, belgeleri teslim edildi.

AA / Akif Yaman - Güncel

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