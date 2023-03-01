BARTIN'DA PAZARDA KUNDAKLAMA KAMERADA Güncel Haberler BARTIN'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgahların M.K tarafından yakılması güvenlik kameralarına yansıdı. BARTIN'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgahların M.K tarafından yakılması güvenlik kameralarına yansıdı. M.K tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Önceki gün sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazarda Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve-sebze tezgahlarının yakılma anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, daha önce tezgahlarda çalışan M.K'nın tezgahların yanına geldiği ve tezgahların üzerindeki örtüyü yaktığı görüldü. Polis tarafından gözaltına alınan M.K çıkarıldığı mahkemece, 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Uslu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BARTIN'DA PAZARDA KUNDAKLAMA KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.