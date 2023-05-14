Bartın'da oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Bartın'da oy verme işlemi öncesinde sabah erken saatlerde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme işlemi için oluşturulan sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Burada görevlilerin oy pusulası ve zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler Fatih Ortaokulu'nda oyunu kullanmaya başladı.

Saat 08.00 itibarıyla okul önleri ve sınıflarda yoğunluk görülürken, ilk dakikalardan itibaren oy verme işlemi için kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Emniyet ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı okullarda havanın da sıcak olmasından dolayı vatandaşlar erken saatlerde okullara geldi.