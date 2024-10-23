Bartın'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Bartın-Karabük yolu Türbe mevkisinde meydana gelen kazada, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı bir başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.
Bartın'da otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bartın- Karabük yolu Türbe mevkisinde 74 AC 911 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, karşı şeritte ilerleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.