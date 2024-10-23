Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Bartın'da Otomobilin Elektrik Direğine Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Karabük yolu Türbe mevkisinde meydana gelen kazada, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı bir başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bartın'da otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bartın- Karabük yolu Türbe mevkisinde 74 AC 911 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, karşı şeritte ilerleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Karabük 3-sayfa Güncel Kaza

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

 Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir? TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı? TUSAŞ kimin, devlet mi özel mi? TUAŞ NEDİR? TUSAŞ'a neden saldırı yapıldı? Son dakika: Ankara'da patlama ne zaman oldu? TUSAŞ patlama anı görüntüleri! Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı? TUSAŞ saldırısını kim üstlendi? Ankara TUSAŞ patlamasında şehit olanların ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Ankara canlı bomba son dakika! Ankara'da nerede bomba patladı, son durum nedir? Ankara TUSAŞ patlama anı! (VİDEO) TUSAŞ'a kim saldırdı? TUSAŞ'a saldıranlar bulundu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.