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Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Bartın'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Mesut Y., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın'dan Karabük istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 67 VA 138 plakalı otomobil, Yenihan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Y'ye (33) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde Mesut Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mesut Y'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Mehmet D. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü ulaşıma kapatılan Bartın-Karabük yolu, temizlik çalışmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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