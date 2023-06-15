Bartın'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Kalaycı köyü kavşağı mevkisinde T.K. idaresindeki 06 CZJ 622 plakalı otomobil, dedesiyle büyükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan Ufuk Dalgıç'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dalgıç'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel