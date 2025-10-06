Haberler

Bartın'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bartın'da iki otomobil ile bir traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bartın'da iki otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Terkehaliller köyü mevkisinde Karabük istikametinden Bartın'a giden Emre K. idaresindeki 67 EE 968 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Aykut K. yönetimindeki 74 BC 868 plakalı otomobil ile İbrahim O'nun kullandığı 74 ABG 561 plakalı traktörle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Emine K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
500
