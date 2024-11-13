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Bartın'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Bartın'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Bartın'da meydana gelen kazada otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Murat C'nin (43) kullandığı 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde aynı yönde giden Zeki Ö. (52) yönetimindeki 67 ZL 844 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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