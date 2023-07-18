Bartın'da Otomobil Taksiyle Çarpıştı ve Takla Attı
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Bartın'da dar sokakta yanından geçen taksiyle çarpışan otomobil, bir sitenin duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
BARTIN'da dar sokakta yanından geçen taksiyle çarpıştıktan sonra bir sitenin duvarına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Demirciler Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 74 AAR 440 plakalı otomobille, dar sokakta yanından geçmek isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 T 0143 plakalı taksi çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü S.Ş., hafif yaralandı. S.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.