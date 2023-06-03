Bartın'da Otomobil Refüje Çarptı ve Devrildi: 2 Yaralı

Bartın'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarptı ve devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

BARTIN'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp devrildi. Sürücü Özge Akdağ (20) ile yolcu Keje Yüksel'in (16) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Haziran'da saat 04.00 sıralarında, Orduyeri Mahallesi Arıt kavşağında meydana geldi. Bartın kent merkezinden Amasra istikametine giden Özge Akdağ yönetimindeki 74 AAZ 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Akdağ ile otomobildeki Keje Yüksel yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.