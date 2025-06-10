Bartın'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 8 Yaralı

Bartın'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1'i Ağır 8 Yaralı
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Bartın'da meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

1) OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 8 YARALI

BARTIN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın-İnkumu yolu üzerinde meydana geldi. İnkumu istikametinden Bartın'a seyir halindeki S.K (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile M.H. (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçta bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö (78) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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