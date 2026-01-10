Haberler

Beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bartın'da meydana gelen kazada, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Caner G. ağır yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Caner G., ağır yaralandı.

Kaza, saat 19: 30 sıralarında Bartın - İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde medyada geldi. Caner G. yönetimindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönmek isteyen Emrah Y. (40) kontrolündeki 74 AAT 080 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı Caner G., ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü Emrah Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Kahreden son! Fırtınada yüzmek için girdiği denizden çıkamadı
