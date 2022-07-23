Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Kurucaşile'de içinde Salih Alkan'a (78) ait kimlik ve bir miktar paranın yer aldığı mont bulan belediye işçileri, yakınlarına ulaştıkları yaşlı adamın kaybolduğunu değerlendirerek durumu jandarma ve polise bildirdi. Alkan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ardından Alkan'ın ormanlık alanda cesedi bulundu. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Selim Bostancı - Güncel Kurucaşile Jandarma Bartın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.