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Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Kurucaşile'de içinde Salih Alkan'a (78) ait kimlik ve bir miktar paranın yer aldığı mont bulan belediye işçileri, yakınlarına ulaştıkları yaşlı adamın kaybolduğunu değerlendirerek durumu jandarma ve polise bildirdi.

Alkan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların ardından Alkan'ın ormanlık alanda cesedi bulundu.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Kurucaşile Jandarma Bartın Güncel Haberler

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