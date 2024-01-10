Bartın'da Ormanda Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kişi
Bartın'ın Doğaşı köyünde odun toplamak için ormanlık alana giden Saldıray Pamuk'un kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bartın'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Doğaşı köyünde sabah odun toplamak için ormanlık alana giden Saldıray Pamuk'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce yapılan aramada Pamuk'un Alayaka mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldığı görüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Pamuk'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.