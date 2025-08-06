Bartın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bartın'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Bartın'ın Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

BARTIN merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı. Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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