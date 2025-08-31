Bartın'da Orman Yangını

Güncelleme:
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde Aşağı Çerçi köyündeki bir arılıktan çıkan yangının ormana sıçradığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'ARILIKTA ÇIKTIĞINI DEĞERLENDİRDİMİZ BİR YANGIN'

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Ulus ilçemize Bağlı Aşağı Çerçi köyünde bir arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz bir yangın ormana sıçradı. Şu anda 28 iş makinesi araç ve yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden, imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ULUS(Bartın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
