Bartın'da Orman Yangını: 1 Yaralı, 14 Kişi Tahliye Edildi

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Bartın'da Kayadibiçavuş ve Gençali köyleri arasında çıkan orman yangınında 1 kişi hafif yaralanırken, 14 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına 305 personel ile müdahale edildi ve kontrol altına alındı.

YANGINDA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI, 14 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, orman yangınına ilişkin "Bugün 17.00 sıralarında Kayadibiçavuş ve Gençali köyleri arasında 3 noktada orman yangını ihbarı aldık. Anında bütün ekiplerimizi buraya seferber ettik. Geçtiğimiz hafta muhtarlarla yaptığımız toplantıda su tankerlerimizi dolu tutalım demiştim. Şimdi de bu yangınla bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopterimiz arazözlerimiz müdahale etti. Yangına 305 personel ve 75 araçla müdahale ettik. Şu an yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının çıkış nedeni konusunda soruşturmamız sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında 1 kişi hafif şekilde yaralandı ama 14 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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