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Bartın'da Orman İşçisi Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Bartın'ın Ulus ilçesinde orman işçisi Halil Tezel, ağaç budama esnasında başka bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde orman işçisi Halil Tezel (54), üzerine ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesi Büyükdüz Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçisi Halil Tezel, ağacı budarken, başka bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Müdahalesi yapılan Halil Tezel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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