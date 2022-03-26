Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı

BARTIN (AA) - Bartın'da Vali Sinan Güner başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Osb İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, müteşebbis heyeti üyeleri, ile OSB Avukatı Sanem Çöme Taşdemir katıldı.

2021 yılının genel değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, OSB Müdürü Kasapoğlu tarafından genel durumla ilgili, yeminli mali Müşavir Celal Özkan tarafından da 2021 yılı Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca OSB genişleme alanı altyapı ihalesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılması kararı alındı.