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Bartın'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 18 Plajda Denize Giriş Yasaklandı

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Bartın'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki 18 plajda denize girilmesine izin verilmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine alınan önlemle, halkın can güvenliği için denize girişler yasaklandı. Sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki 18 plajda denize girilmesine izin verilmiyor.

Valiliğin açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve olası yoğun yağış uyarısı yaptığı belirtildi.

Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle il genelindeki 18 plajda, halkın can güvenliğinin korunması için denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Sahil ve plajlarda cankurtaran, zabıta, polis ve jandarma ekipleri ise güvenlik önlemlerini artırdı.

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Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

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