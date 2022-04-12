Bartın'da nisanda kar yağışı

ULUS, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Bartın- Kastamonu yolu üzerideki bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 5 santime ulaştı. Nisan ayındaki kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.