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Bartın'da nisanda kar yağışı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın'da nisanda kar yağışı

BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

ULUS, BARTIN (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Bartın- Kastamonu yolu üzerideki bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 5 santime ulaştı. Nisan ayındaki kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.


Bartın'da nisanda kar yağışı

Bartın'da nisanda kar yağışı

Bartın'da nisanda kar yağışı

Bartın'da nisanda kar yağışı

Bartın'da nisanda kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kastamonu, Bartın, Ulus, kar, Güncel, Haberler

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