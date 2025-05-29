Bartın'da Motosikletli Polis Ekibi Köpek Saldırısında Kaza Yaptı

Bartın'da Motosikletli Polis Ekibi Köpek Saldırısında Kaza Yaptı
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Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibine bir köpek saldırdı, sonucu iki polis memuru kaza yaparak yaralandı. Polislerin durumu iyi, köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı.

BARTIN'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibi, köpeğin saldırısı sonucu kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarına giden motosikletli Yunus polisi ekibine, sahibi tarafından gezdirildiği sırada tasmadan kurtulan köpek saldırdı. Köpekten kaçmak için manevra yapan polisler, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler Ü.Ö ve F.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin sahibi hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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