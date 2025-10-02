Haberler

Bartın'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bartın'da, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan 18 yaşındaki Talha Şaban Kundakçıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BARTIN'da, kontrolünü yitirdiği motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan Talha Şaban Kundakçıoğlu (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Talha Şaban Kundakçıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kundakçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kundakçıoğlu'nun Zonguldak'ın Beycuma ilçesinde bugün ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
