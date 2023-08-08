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Bartın'da Meyve Suyu Kutusuna Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bartın'da durdurulan araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Bartın'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucuya karşı mücadele çerçevesinde çalışmaları sürdürüyor. Bartın-Kozcağız kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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