Bartın'da Meyve Suyu Kutusuna Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bartın'da durdurulan araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.
Bartın'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucuya karşı mücadele çerçevesinde çalışmaları sürdürüyor. Bartın-Kozcağız kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 100 gram metamfetamin, 9.52 gram esrar maddesi ve 2 adet extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel