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Bartın'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

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Bartın'da mevsimin ilk karı yağdı ve kent beyaza büründü. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

BARTIN'da mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarıyla karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Bartın-Zonguldak yolu Gecen Mahallesi mevkisinde bir TIR kayarak, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise tuzlama yaptı. Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Bartın-Ankara yolunda etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde çok sayıda köye elektrik verilemezken, Bartın genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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