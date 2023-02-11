Bartın'da meslek liseliler depremzedeler için 'roket soba' üretiyor

Bartın'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yemek pişirmesi için portatif "roket soba" üretimine başladı.

Bartın'da meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yemek pişirmesi için portatif "roket soba" üretimine başladı.

Bartın Mesleki Eğitim Merkezi ve Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin metal atölyesi alanında üretilen sobalar tamamlandıktan sonra bölgeye sevk edilecek.

Gönüllü vatandaşların da yer aldığı çalışma kapsamında, ayrıca yardımseverlerin gönderdiği odunlar da kesilerek çuvallanıyor.

Okulun metal teknolojisi öğretmeni Osman Koçer, gazetecilere, depremden hemen sonra çalışmalara başladıklarını söyledi.

Koçer, 200'ün üzerinde varil soba üreterek bölgeye gönderdiklerini aktararak, "Şu anda da deprem bölgesindeki insanların yemek pişirmeleri için odun kullanılan küçük roket sobalar yapıyoruz." dedi.

İdareci, öğretmen, öğrenci ve hayırseverlerle günde 10-12 saat hiç durmadan çalıştıklarını vurgulayan Koçer, "Bir nebze olsun katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ömür boyu devletten hizmet alıyoruz. Birkaç günlüğüne de olsa devletimizin bu zor gününde milletimize hizmet etmek bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.